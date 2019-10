Alice In Chainsi vokalist William DuVall annab Eestis soolokontserdi

William Bradley DuVall on amreerika muusik, keda tuntakse kui ansambli Alice In Chains vokalist ja kitarrist. DuVall liitus Alice In Chainsiga 2006. aastal asendades nii bändi algupärast vokalisti Layne Stanleyt, kes hukkus 2002. aastal. DuVall on koos Alice In Chainsiga salvestanud 3 albumit: „Black Gives Way to Blue” (2009), „The Devil Put Dinosaurs Here” (2013) ja „Rainier Fog” (2018).