Metro Luminal avaldab uue albumi

“Ajaja” on kiirerütmiline järg möödunud aastal ilmunud albumile “Üheksast viieni”. Turbulentse, ent töökindla Metro Luminali salvest on aastakümnete jooksul kuulajate seas hitistaatusesse jõudnud palasid päris hulga – “Isa tuli koju”, “Ta õrnas käes”, “Viimne kiri”, “Aina rohkem” jne. Nüüdne album “Ajaja” peidab endas neid samu jõulisi värve, millega kujundati Eesti 1990. aastate rokiskeenet – Rainer Jancise eripärane kitarrimäng, palade salapärane lüürika ning romantilissünged meeleolud. Metro Luminali liidri Rainer Jancise sõnul on bändi 31. sünnipäevaks ilmuv album lõbuskurb, ent mõtterikkas vaheldus igapäevaelule. “Ajaja” ilmub Vaiguviiuli väljaandena novembri algul nii CD kui vinüülina.