Komöödiateatris esietendub näidend pimekohtingutest

Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat ja õiget! Aga kui elu pole sind veel unistuste kaasaga kokku viinud, jääb üle riskida pimekohtinguga. Pimekohting on nagu vene rulett, kus võid kaotada elu või hoopis võidukas bingomäng, mis teeb sind hoobilt rikkaks. Nii otsivad ka selle loo kangelased oma unelmate kaaslast. Kui kõrged on ootused, kellest unistatakse ja milliseks kujuneb reaalsus? Kas loodetust kehvemaks või kõiki ootusi ületavaks? Soov õnne leida ei küsi vanusest, väljanägemisest ega rahakoti paksusest. Elu ongi loterii, mille õnnelik võitja võid olla just sina! Pimekohtingus leiab tapvat riski ja joovastavat seiklust – see on meie ajastu olulisim sotsiaalne innovatsioon.