Jõulujazzil põnev kontsert

Nishat Khan on India säravamaid sitarimängijaid. Muusikute suguvõsast pärit Nishati vanaisa Enayat Khan oli üks klassikalise sitarimängu suurimaid meistreid. Nishat Khan on muuhulgas koostööd teinud selliste maailmakuulsustega nagu helilooja Philipp Glass, kitarrist John McLaughlin ja laulja Eric Clapton. Ta on esinenud New Yorgi Carnegie Hallis, London Albert Hallis ja veel paljudes maailma mainekates kontserdipaikades.