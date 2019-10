Brüsselisse lähevad kunsti tegema Muravskaja ja Vahtra

Residentuur WIELSi kunstikeskuses Brüsselis on üks hinnatumaid residentuurprogramme Euroopas. Programm kestab kuus kuud, selle aja jooksul korraldatakse osalejatele töötubasid, vestlusringe, arutelusid, kunstnikule annavad tagasisidet residentuuri külastavad oma ala tipud. Esimest korda osalesid Eesti kunstnikest sama programmi raames residentuuris Paul Kuimet ja Jaanus Samma, 2019. aasta esimeses pooles töötas WIELSis Anna Škodenko, hetkel resideerub Brüsselis Tõnis Saadoja.

Muravskaja ja Vahtra valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus seitse avaldust. WIELSi residentuuri juhataja ja valikukomisjoni liige Simon Thompson kommenteeris, et konkurss oli üks tugevamaid, mida ta seni näinud on.

Tanja Muravskaja (1979) käsitleb oma loomingus peamiselt Eesti ühiskonna identiteediproblemaatikat, mida on mõjutanud ajaloolised protsessid ja globaalsed arengud. Peamiselt kasutab Muravskaja fotot, videot ja installatsiooni. Hetkel on Kumu kunstimuuseumis avatud tema näitus „Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis“.

Tanja Muravskaja on üks kunstnikupalga saajatest, teda on autasustatud Vaal galerii preemiaga (2007), Eesti Kultuurkapitali loomingulise aastastipendiumiga (2008, 2016) ja Kultuuriministeeriumi riikliku stipendiumiga (2014), Sadolini kunstipreemiaga (2015). Ta on võitnud Köler Prize’i grand prix (2018).