Täna antakse välja kaks kirjandus-Nobelit

Rootsi Akadeemia Nobeli komitee esimees Anders Olsson on tänavuste laureaatide kohta hiljuti andnud ebatavaliselt tugeva vihje, et kandidaate kaaludes vaadati "üle maailma" ja et "maailmas on palju häid naiskirjanikke". See on tugev vihje, et laureaadid ei ole tavapärastest Euroopa riikidest ning ilmselt on vähemalt üks või ka mõlemad neist naised.