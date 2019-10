Kirjanik Paul-Eerik Rummo saab Soomes elutööpreemia

Paul-Eerik Rummo on Eesti tähelepanuväärsemaid lüürikuid, kes 1960. aastatel seisis väljendusvabaduse eest ning keda seejärer tsenseeriti. Nii võis tema luulekogu „Saatja aadress“ lugeda vaid paberkoopiatelt, ent sellest sai nõukogude ajal levinud teos.

Ponkala fondi juhatuse esimehe Juhani Salokandle sõnul oli Rummo laureaadiks valiku puhul olulise tähtsusega fakt ka see, et Eesti tähistab just nüüd riigikeele juubeliaastat. On ju Rummo kirjanikutöö kõrval osalenud iseseisvuse taastanud Eesti poliitikas, kandnud ministriportfelli ning pälvinud arvamusliidri tiitli.

Tänapäeval on Paul-Eerik Rummo elav klassik, kelle luuletused on jäänud loetult või viisistatult eestlaste kirjanduslikku teadvusse. Ta on kirjutanud ka näidendeid, filmistsenaariume ja tõlkinud paljudest keeltest. Rummo on ka teenekas Soome silla ehitaja ning soome kirjanduse eestkõneleja. Ta on avaldanud Tuomas Anhava mahuka luulevalimiku eestinduse.