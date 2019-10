ISOLA peol teeb live´i prantsuse techno-produtsent Voiski

Oktoobris oma uue EP “At the Speed of Love” üllitav DJ ja produtsent on tuntud oma eksperimentaalsete projektide ning kindla käekirja poolest, mida iseloomustavad karmid korduvad rütmid, lõikavad trummibiidid ja analoogmasinad, mis kannavad edasi futuristlikke ja sentimentaalseid helikihte.

Lisaks Voiskile teeb ISOLAl live´i Aivar Tõnso, kes on viimasel ajal seigelnud palju helikunsti vallas ning tegelenud heliinstallatsioonide ja muuga, mis jääb klubimuusikast kaugemale. Samas on tema alias´e ehk Hüpnosauruse arhiivialbumi "1991-1992" ilmumisest 2015. aastal alates taaselustunud ja arenenud edasi ka tema side klubimuusikaga. Hetkel ühendab Tõnso neid maailmu, võttes parima minevikust ja kombineerides seda uue värske tunnetusega, soovides jõuda enese jaoks parima võimaliku, et mitte öelda ideaalse, klubimuusikani.

Lisaks teevad back-to-back setid HALLis juba residendi staatuseid omavad DJd Mihkel Maripuu ja Artur Lääts, Katja Adrikova ja Micaela Saraceno ning Kaspar Kivilo.

Samuti ei puudu ISOLA peolt juba tuntuks saanud tantsijate kolmik koosseisus Maarja Tõnisson, Arolin Raudva ja Age Linkmann, kes kujundavad koos muusikaga ruumi molekulaarmustrit, mis aitab kergemini siseneda ISOLA maailma.