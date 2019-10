Ugalas esietendub noortelavastus «Kuidas minust sai HAPKOMAH».

Lavastus põhineb samanimelisel raamatul, milles sisalduvad lood narkosõltuvusest Eestis jahmatasid tuhandeid lugejaid juba siis, kui need ilmusid järjejutuna portaalis Nihilist.fm. Autor, pseudonüümiga HAPKOMAH, rääkis brutaalse detailitäpsusega sellisest Eestist, mida keegi meist ei taha tunda, kuid mis ometi varitseb siinsamas kõrval: kõrvalkorteris, kõrvaltoas, kõrvalistmel.

«Anonüümseks jääda sooviv autor HAPKOMAH avab läbi oma isikliku loo ukse ühe noore inimese maailma, mis on siinsamas meie kõrval, aga millest ühiskond on otsustanud vaikida. Meie lavastus võiks anda hääle neile, kellel seda pole kunagi olnudki. Oma murega teise inimese poole pöördumine ja abi küsimine on okei,» ütles lavastaja Vallo Kirs.

Kirsi sõnul on üks lavastuse eesmärke, et kui me hakkaksime abivajajatesse empaatilisemalt suhtuma, siis võib-olla paraneks meie ühiskond tervikuna ning sõltlasel oleks võimalik oma olukorrast paremini välja tulla ja eluga edasi minna. «Need on kõik ikkagi meie enda inimesed, kellest me räägime,» lisab ta.

Romaani dramatiseeris Jim Ashilevi, muusikalise kujundajana on loomingulisse meeskonda kaasatud räppar Mart Rauba, kes on Sass Henno kõrval ka lavastuses kõlavate laulusõnade teine autor. Liikumise on seadnud Jaanika Tammaru, videokujunduse loonud Kärt Petser ja valguskujunduse Villu Konrad.

Oma näitlejadebüüdi teevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XIII lennu tudengid Rainer Elhi, Mihkel Kuusk, Ruuben-Joosua Palu, Miika Pihlak, Karmel Naudre, Maria Paiste ja Marion Tammet.