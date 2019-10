Tallinnas avatakse Toomas Kuusingu näitus

Oma uut väljapanekut tutvustab autor ise järgmiselt: „Maailmas, kus me elame (enam) ei ole üldkehtivat tõde, ei ole ka alust tegelikkuse ja väljamõeldise eristamiseks. Reaalsuse ja fiktsiooni tasakaal on märkimisväärselt muutunud. Me elame hiiglaslikus pildis. Kunstnikul on üha vähem tarvis oma teosele sisu leiutada. Fiktsioon juba eksisteerib. Käesoleva näitusega olen asetanud ennast oma varasema sarja „Harilikud inimesed“ tegelaste mõttemaailma ning lähtuvalt sellest vaatevinklist on seal kujutatud maailma, mida need tegelaskujud, harilikud inimesed võiksid näha, mille kohta neil on oma arvamus ja mõnel juhul nad isegi tunnevad seda lähemalt. Milline kummastav tunne ja isegi ebamäärane hirm haarab meid siis, kui meil õnnestub piiluda võõrasse, teistsugusesse maalima. Ilmselt tajub ja mõistab fookuse muudatust ehk mängu mängus paremini minu töödega hästi kursis olev publik. Minu „Harilik maailm“, mis on korraga imaginaarne ning ka argine ja enesestmõistetav, kuid ometi võib see meid ükskõik millisel hetkel vaimustada ja olla täis üllatusi. Teostel ei ole kujutatud konkreetseid inimesi ega situatsioone. Kõik kujutatu on fiktsioon.“