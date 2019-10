Tõnis Saadoja paberist linn Draakoni galeriis

Tõnis Saadoja: «Näitus on jätk eelmisel aastal Hobusepea galeriis toimunud väljapanekule «Saabumine paberist linna». Lähtudes samast motiivist, jätkuvad maalilised otsingud, et leida pildist maalimise läbi midagi, mida seal enne maalima asumist ei olnud. Lähtemotiiv, fotograafiliselt topeltsärituse meetodil lavastud kaader õhtupäikeses hõõguva arhitektuurse motiiviga, on justkui superpilt, millesse on kuhjatud nii vastuolud kui harmooniad. Selle harutamisel sünnivad maalimise käigus uued tähelepanekud. Paberist linn on avatud maalimise protsess. Ümbrikus taevas seevastu on midagi, millest ehk surnud linnud rääkida oskaksid.».