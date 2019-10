Kammernaiskoor Sireen oli võidukas EBU koorikonkursil Let the Peoples Sing

EBU konkurss Let The Peoples Sing toimub üle aasta ja koorid lähetab konkursile rahvusraadio, kammerkoori Sireen esitas rahvusvahelisele võistlusele Klassikaraadio. Koorikonkurss toimub kolmes kategoorias: täiskasvanute, laste- ja noortekooride ning avatud kategooria. Barcelonas toimunud finaalis esines seekord üheksa koori, igas kategoorias kolm.

Konkursi üldvõidu ja hõbedase rändkarika, Silver Rose Bowl’i pälvis Taani meeskoor BarbAros dirigent Jonas Rasmusseni juhatusel. EBU koorikonkursi žüriisse kuulusid tänavu Brian Newhouse (USA), Raimon Colomer (Hispaania), Inari Tilli (Soome), Jonathan Manners (Suurbritannia), Daniel Reuss (Šveits) ja Tõnu Kaljuste (Eesti). Žürii esimees on Bent Gronholdt (Taani).

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt korraldatud koorikonkurss Let The Peoples Sing sai alguse BBC eestvedamisel juba 1960ndate alguses. Konkursi eesmärk on propageerida harrastuskooride esituses kvaliteetse koorimuusika esitust raadioeetris. Finaalkontserti vahendavad EBUsse kuuluvad raadiojaamad, sh Klassikaraadio.