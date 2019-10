«Eia jõulud Tondikakul» võitis Schlingeli filmifestivalil kolm suurt auhinda.

Parima lastefilmi valis välja üheksast erinevast riigist pärit seitsmeteistkümnest lapsest koosnev žürii ning auhinnaks on Saksimaa teadus- ja kultuuriministeeriumi 12 500 euro suurune preemia. Auhinnaraha abil dubleeritakse film saksa keelde ning aidatakse kaasa selle kinolevile Saksamaal.

Lastežürii põhjendas oma valikut järgnevalt: «See film lummas meid juba esimestest kaadritest. Lasime end kaasa haarata imelisele rännakule talvevõlumaal, kus haruldased looduskaadrid ohus olevatest lindudest ja loomadest näitasid meile, kui oluline on kaitsta loodust. Põnev lugu aitas hästi edasi anda sõnumit, kui tähtis on veeta aega oma perega, rääkida omavahel kõigist muredest ja probleemidest ning hoida kokku, sest ainult üheskoos oleme me tugevad.»