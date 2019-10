Bookeri kirjanduspreemia läks jagamisele

Reeglite järgi ei tohi Bookeri auhinda jagada, kuid kohtunike sõnul ei ole antud juhul võimalik neid kaht tööd lahutada. «Mida rohkem me neist rääkisime, seda enam leidsime, et armastame neid mõlemaid nii väga, et tahtsime, et nad mõlemad võidaksid,» ütles kohtunike esimees Peter Florence.