90ndad sulgevad peagi ukse. Sierra lahkub ruumist

See näitus haarab endasse igaühe, kes tol ajal kaela kandis ning pea igal sammul kipub vägisi üle huulte hõigatus: «oh, mul on ju sellest asjast üks lugu rääkida!». Näitus «Ise tehtud Eesti», mis viib ajas tagasi 90. aastate argiellu, on avatud veel vaid 20. oktoobrini.