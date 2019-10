Paavo Järvi nimetati Saksamaal aasta dirigendiks

Auhindade kodulehel tutvustakse Paavo Järvit järgnevalt: «Kuulsa dirigendi poeg Paavo Järvi, nagu ka tema vend, on saavutanud edu kogu maailmas. Paavo Järvi on meie aja üks nõutumaid orkestrijuhte. Sel sügisel alustas ta oma esimest hooaega Zürichi Tonhalle orkestri peadirigendina, samas jätkates ta NHK sümfooniaorkestri juhtimist Tokyos, samuti tööd Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni orkestriga.»