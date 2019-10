Hakkame sättima: PÖFFi debüütfilmide programmi esimesed õied

Üheksa maailmaesilinastust tähendab ühtlasi PÖFFi debüütfilmide konkursi rekordit, mis näitab festivali kõrget rahvusvahelist mainet.

Jasna naaseb lapsepõlvekoju, et hoolitseda sureva ema eest. Minevikust kerkivad esile aga varjud, millest Jasna on üritanud pärast kodust lahkumist vabaneda. Psühholoogiliselt pinev lugu kahest üksteisest võõrdunud naisest, kes ei saa ometi teineteiseta läbi. Väga eriline kaameratöö. Jure Pavlovići eelmine film «Piknik» võitis 2016. aastal Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi auhinna.

„Matriarh”, režissöör Jure Pavlović FOTO: Kaader filmist

Briti režissööri Rene Pannevise «Rüüstatud» on kriminaaldraama elementidega isa ja poja lugu, mis läheneb karmikoelisele briti sotsiaalrealismi žanrile lüürilisest vaatenurgast. Rob elab kaksikelu: päeval käib «tööl», ärandades autosid, õhtul hoolitseb oma sureva isa eest. Kaardimajake ähvardab aga kokku variseda, kui järjekordne ärandamiskatse viltu läheb. Kriminaalfilmi elementidega draama, mis läheneb karmikoelisele briti sotsiaalrealismile värskest ja üllatavast vaatenurgast, tuues sinna lüürilisust. Peaosas Charley Palmer Rothwell («Dunkirk», «Legend», «Süngeim tund»), kõrvalosades Thomas Turgoose («See on Inglismaa») ja Roman Polanski tütar Morgane Polanski.

„Rüüstatud”, režissöör Rene Pannevis FOTO: Kaader filmist

Baltikum on esindatud Leedu režissööri Jurgis Matulevičiuse psühholoogilise draamaga «Iisak», mis avab Leedu ajaloo ebamugavaid seiku: juutide mõrvamist leedukate poolt II maailmasõja aastatel. Tähelepanuväärne, et Leedu võtab käsitleda oma ajaloo ebamugavaid seiku. 1941. aastal, natside tulles mõrvavad leedukad hulga juute. Andrius tapab oma naabri Iisaku. Aastakümneid hiljem vaevab teda südametunnistus. Mitmekihiline ajaloolis-psühholoogiline draama, kus on põnevusfilmi pinget. Vaatluse alla võetakse repressiivne süsteem ja hirm, mida see tekitab, kollaboratsionismile viib.

„Iisak”, režissöör Jurgis Matulevičius FOTO: Kaader filmist

Lõuna-Ameerikast on pärit Uruguai režissööri Matías Ganzi must komöödia «Koera surm», milles keskklassi perekonna turvaline elu kokku variseb ja äärmuslikele sammudele sunnib. Abielupaari väikekodanlik elu sõidab kraavi, kui Silvia jääb pensionile ja loomaarstina töötava Mario kliinikus sureb ootamatult koer. Paranoilisusest saab peagi vägivald ja vägivallast lõpuks mõttetus. Stiilne must komöödia.

„Koera surm”, režissöör Matías Ganz FOTO: Kaader filmist

Iraani päritolu režissööri Bahman Tavoosi Boliivias filmitud poeetiline «Lillede nimed», mille tegevus keerleb Che Guevara surma 50. aastapäeva tähistamise ümber. Vana naine külastab järjekindlalt koolimaja, kus hukati Che Guevara, ja räägib turistidele, kuidas ta kuulsale revolutsionäärile suppi andis ja too talle vastutasuks luuletuse pühendas. Che Guevara surma 50. aastapäeva pidustuste eel otsustab kohalik võim välja selgitada, kas tema jutt vastab tõele. Lummavalt kaunis film ääretult vaestest inimestest, kellele Che Guevara on korraga legend ja sissetulekuallikas.

„Lillede nimed”, režissöör Bahman Tavoosi FOTO: Kaader filmist

Brasiilia režissööri Bernardo Barreto «Otsija»: Brasiilia kõrgklassi perekonna isadepäeva pidu, millest saab õudusunenägu. Isabella külastab nelja aasta järel oma vanemaid, et tutvustada neile oma elukaaslast, vabameelset Giovannit. Satiiriline draama, mis on peaaegu tervikuna üles võetud ühe katuse all ja ühe pika kaadrina – tulemus on häirivalt klaustrofoobiline.

„Otsija”, režissöör Bernardo Barreto FOTO: Kaader filmist

Aasiast on võistlustules India režissööri Wanphrang K. Diengdohi «Lorni, igavene veenusk». Mitte just kõige vilkamal, aga igati uudishimulikul eradetektiivil palutakse uurida suure kultuuriväärtusega esemete kadumist. Shillongi linnakese kitsastel tänavatel uidates avastab ta aga midagi muud. Noir´ilik kriminaaldraama, millesarnast Indiast ei ootaks. Aga see on ka kummardus Kirde-India kaugeimas sopis eksisteerivale pärismaisele khasi kultuurile. Peaosas Adil Hussain, kes on tuntud filmist «Pii elu».

„Lorni, igavene veenusk”, režissöör Wanphrang K. Diengdoh FOTO: Kaader filmist

Lõuna-Korea režissööri Park Hee-kwoni «Tuhk ja tolm» on õrn ja tundlik budistlik draama. Hae-su leiab kodust ema surnukeha. Kõik pole siiski nii, nagu sellistel puhkudel tavaliselt: tütar justkui varjaks midagi. Isegi ärasaatmine leiab aset vaat et salakesi. Film avab oma suurt saladust aeglaselt, justkui ridade vahelt rääkides. Film, mis puudutab emotsioone ilma nendega manipuleerimata.

„Tuhk ja tolm”, režissöör Park Hee-kwon FOTO: Kaader filmist

Põhja-Ameerikat esindab ulmefilm, USA režissööri Cory Santilli «Öös on inimesi».Efektiivsema ühiskonna nimel on kogu maailmas kehtestatud kohustuslik unerežiim. Üksikud autsaiderid, kes päeval magavad ja öösel tegutsevad, peavad leiutama viise, kuidas lähedastega suhelda. Ulmefilm inimliku kontakti vajadusest.

„Öös on inimesi”, režissöör Cory Santilli FOTO: Kaader filmist

Kogu debüütfilmide võistlusprogrammi avalikustab PÖFF 16. oktoobril.