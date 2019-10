Hakkame sättima: PÖFFi põhivõistlusprogramm hakkab avanema

Tuntuim, kes 10 000 euro suurusele grand prix´le hakkab kandideerima, on Hongkongis sündinud USA režissöör Wayne Wang, Berliini Hõbekaru («Suits») ja San Sebastiani Kuldse Merekarbi («Tuhat aastat häid palveid») võitja. Tema uus film «Tagasi kodus» on liigutav draama pojast, kes saabub pärast pikka äraolekut aastavahetuseks vanematekoju, et valmistada surevale emale viimane õhtusöök. Armastus ja hoolivus lepitavad teda süümepiinade ja ajaga, mida enam kunagi tagasi ei saa. Sügavalt liigutav draama ema ja poja sidemest.

„Tagasi kodus”, režissöör Wayne Wang FOTO: Kaader filmist

Vene režissööril Konstantin Lopušanskil on varasemast ette näidata Varna, Madridi ja Mannheimi festivali peaauhind. Apokalüptilise pasunapuhujana tuntud 72-aastase lavastaja («Surnud mehe kirjad», «Muuseumikülastaja», «Roll») uus film «Läbi musta klaasi» on lugu tänapäeva Venemaast. Tundmatu heategija lubab kinni maksta hirmkalli operatsiooni, mis annaks pimedale orvule tagasi nägemise. On ainult üks tingimus: tütarlaps peab temaga paari minema. Kõlab peaaegu nagu bulvarikirjandus, aga mitte apokalüptilise pasunapuhujana tuntud Konstantin Lopušanski puhul. Vaimsuse allakäik, eetilis-religioossete põhimõtete taandumine küünilisuse ja vulgaarsuse, hingetu materialismi ees omandab selles äraspidises Tuhkatriinu loos tänapäeva Venemaast apokalüptilise ulatuse. Maksim Suhhanovi kuratlikult geniaalne roll.

„Läbi musta klaasi”, režissöör Konstantin Lopušanski FOTO: Kaader filmist

Türgi režissöör Can Evrenol, kelle sürrealistlik õudusfilm «Baskin» lõikas loorbereid tuntuimatel fantaasiafilmide festivalidel, linastab PÖFFil oma uut tööd «Ilma suuta tüdruk», mida autor ise nimetab süngeks postapokalüptiliseks kogupereseikluseks. Kujutlegem «Mad Maxi» stiilis ulmeseiklust, millesse sattunud mässulistel puuetega noortel pole midagi kaotada, ja nüüd viige ohtlik klaperjaht metsadesse, kus on sama võimas kiiritus nagu Tšornobõlis. Just sellist kaasahaaravat ellujäämisfantaasiat pakub hetkel ilmselt kõige andekam Türgi režissöör Can Evrenol, kes ise nimetab oma filmi süngeks postapokalüptiliseks kogupereseikluseks.

„Ilma suuta tüdruk”, režissöör Can Evrenol FOTO: Kaader filmist

Iraani režissööri Narges Abyari eelmine film «Hingus» võitis 2016. aastal Tallinnas grand prix´ ja Iraan esitas selle Oscarile. Nüüd on iraanlanna tagasi uue filmiga «Täiskuu aegu» – naine abiellub mehega, kes satub islamismi mõju alla, muutes nende kooselu õudusunenäoks. Lugu meeleheitel naistest meeste juhitud maailmas, kus väärastunud vormis ideoloogia lämmatab mistahes inimlikkuse. Põhineb tõestisündinud lool. Kodumaisel Fajri festivalil võitis film kuus auhinda, sh parima filmi oma.

„Täiskuu aegu”, režissöör Narges Abyar FOTO: Kaader filmist

Nimekas Taani näitleja Ulrich Thomsen, «Perekonnapeo» ja «Kommuuni» staar, aga ka Bondi-filmi «Liiga kitsas maailm» osatäitja, toob PÖFFile oma teise režissööritöö, satiirilise komöödia ja antivesterni «Gutterbee – rentslimesilased» (Taani). Tere tulemast Gutterbeesse! Kaks hädavaresest kauboid avavad Ameerika linnakeses saksapäraseid vorstikesi pakkuva restorani. Kohalike seas tekitab see kadedust. Nimekas näitleja Ulrich Thomsen pilab oma satiirilises komöödias Ameerika unistust. Nalja heidetakse nii globaalse soojenemise, rassismi, põllumajanduse, identiteedikriisi, homofoobia kui ka liigtarbimise üle, seda kõike saksa tantsude rütmis ja kantrimuusika helide saatel.

„Gutterbee – rentslimesilased”, režissöör Ulrich Thomsen FOTO: Kaader filmist

Iiri filmikunsti esindab Tom Sullivani «Koletis» – lugu inimloomuse pahupoolest Iiri suure näljahäda aastatel. Aasta on 1845. Iiri suure näljahäda algus. Connemara kalurit süüdistatakse ebaõiglaselt tapmises. Ta on sunnitud põgenema, võitlema nälja ja meeleheite, aga ka laastava süütundega elude pärast, mida tal päästa ei õnnestunud. Sügav ja karge mõtisklus inimloomuse pahupoolest. Iirimaa kütkestav loodus ja kriipiv õhustik, mis jääb kauaks kummitama.

„Koletis”, režissöör Tom Sullivan FOTO: Kaader filmist

Kurdi päritolu Saksa lavastaja Hüseyin Tabaki film «Mustlaskuninganna»: ennast Saksamaal sisse seadnud mustlasest üksikema Ali avastab, et ainus võimalus oma lapsi toita ja diskrimineerimisest pääseda on poks, millega ta isa juhendamisel kunagi ammu tegeles. Ringist saab koht, kus ta elab välja oma sotsiaalse frustratsiooni.

„Mustlaskuninganna”, režissöör Hüseyin Tabak FOTO: Kaader filmist

Hongkongi režissööri Liu Shu film «Kadunud lootose õis»: Wu Yu ema jääb auto alla ja saab surma, juht põgeneb. Noor naine asub kurjategijat otsima, et taastada õiglus ja leida hingerahu. Ta avastab budismi, kuid satub üha sügavamale sogassse vette, kus valitsevad varjatud manipulatsioonid ja korruptsioon.

„Kadunud lootose õis”, režissöör Liu Shu FOTO: Kaader filmist

Kokku on kaheksa väljakuulutatud filmi seas kaks maailma-, kolm rahvusvahelist ja kolm Euroopa esilinastust. Kogu põhivõistlusprogrammi avalikustab PÖFF 24. oktoobril.