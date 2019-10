Tallinnas avati rahvusvaheline kunstiresidentuur

Kai residentuuri näol on tegemist hetkel ainsa uurimisele ja kunstiväljaga tutvumisele orienteeritud residentuuriga Tallinnas. Residentuur loob eeldused süvendatud tööks Eesti kunstiväljaga ning on eelkõige mõeldud Eesti kunstnikke ja organisatsioone kaasavate rahvusvaheliste koostööprojektide algatamiseks. Residentuuri on peamiselt oodatud välismaa kuraatorid ja kirjutajad, kuid teretulnud on ka uurimistööle orienteeritud kunstnikud.