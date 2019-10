EMTAs avatakse ooperilavastaja Joachim Herzi tuba

See oli rahvusvahelises mõõtmes tolle aasta suurim ja tähelepanuväärseim annetus ühele muusikaraamatukogule. 258 kasti sisu (sh üle kahe tuhande heliplaadi ja ligi viis tuhat trükist) on nüüdseks läbi töötatud ning paigutatud Herzi tuppa. Avamine toimub kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli seminari «Opera as Imagination and Realization» raames. Kohal on ka Berliini Kunstide Akadeemia arhiivi teatriosakonna juhataja Stephan Dörschel.