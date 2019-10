Tellijale

Tauri Västrik

Milleks kavandada midagi, mida on juba nähtud? Kaubanduspinnad on kenade kantavate rõivaste all lookas, vaevalt peaks seda ilma mingi disaineri vürtsika kapriisita kordama. Seda hinnatavam on võime tulla lagedale millegi enneolematuga. Noor talent, EKA haridusega ja praegu Aalto ülikoolis magistrikraadi omandav Tauri Västrik toob Eesti moelavale igatsetud värskust. Tema enneolematu tundlikkusega kootud-kavandatud hookuspookused, mürgise julgusega lavale marssivad värvid ja sooneutraalne esteetika ei jäta külmaks mitte kedagi. Ühte vihastab, teist vaimustab, iga vaataja ärkab letargiast ja rändab loojaga kaasa. Kasutatud on ka hea irooniaga timmitud sümboleid, nagu kuked ja siksakid ja regulaatorpaelad. Kui detailide seas pole siiski mitte midagi juhuslikku, siis on tervik veenev. Kuke ainuõige koht ongi kampsiku hõljuva passe peal.