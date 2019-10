Sakala 3 teatrimaja ideekonkurss lõpetati

Kultuuriministeerium katkestas Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi möödunud suvel seoses riigieelarve võimaluste muutumisega. Pärast põhjalikku analüüsi otsustati Sakala 3 tarvis planeeritud summa jagada kolmeks. Selle toel hoitakse käigus Sakala 3 teatrimaja ning tõstetakse erateatrite baasrahastust. Lisaks saavad mõlemad Sakala 3 konkursi lõppvooru jõudnud ideed, Lauri Lagle ning ühenduse Ēlektron välja pakutud kontseptsioonid toetuse kolmeks aastaks, et oma loomingulisi plaane ellu viia.

„Peatasime konkursi suvel, kui oli selgunud, et uue suure erateatri ülalhoidmine võib meile järgmistel aastatel hakata üle jõu käima. Uus kompromisslahendus ei sündinud kergelt, aga võimaldab meil ära proovida pikalt idee tasandil arutluse all olnud niinimetatud osakute süsteemi. Konkursi võitjad on selle mõtte heaks kiitnud,“ kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas pärast teisipäeva, 22 oktoobri õhtul toimunud kohtumist konkursil edukalt osalenud meeskondadega.