Sõltumatu Tantsu Laval esietendub ZUGA lastelavastus

Lavastuse dramaturg Andri Luup: «Ma usun, et ZUGA uuslavastus puudutab kõiki, nii lapsi kui vanemaid. 2 + 2 = 22 tegeleb igapäevaste teemadega. Millised on reeglid ja milline on vabadus nende reeglite sees. Kas laps, kes kuulab kõiki reegleid, on tingimata hea laps?»

ZUGA Ühendatud Tantsijad on tantsijaid ja koreograafe koondav ühendus, mis on koos tegutsenud 1999. aastast. Nad on ainus järjepidevalt ja regulaarselt lastele tantsulavastusi loov kooslus Eestis. Zuga jaoks on lapsed ja suured võrdväärsed partnerid, kes jagavad sama maailma ja sama elamise ruumi. Nende lastelavastused on pälvinud tähelepanu ja mitmeid teatri- ja tantsuauhindu (Salme Reegi auhind, Draamakese auhind, Eesti teatri aastaauhind, Sõltumatu etenduskunsti auhind, jne) ning nad on esinenud oma lavastustega nii Eestis kui väljaspool (Soomes, USA-s, Saksamaal, Leedus, Lätis, Hollandis, Palestiinas, Rootsis, Venemaal, Rumeenias, Horvaatias, Poolas, Inglismaal, Hiinas).



Sõltumatu Tantsu Lava (STL) on teater ja kaasaegse tantsukunsti platvorm Telliskivi loomelinnakus. STL keskendub liikumise ja kehaga tegelevate lavastuste väljatoomisele, mis kasutavad nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi. Lisaks etendustele toimuvad STL-is töötoad, loomingulised residentuurid, loengud, korraldatakse nüüdistantsu uute tulijate platvormi PREMIERE ning kunstnike vaba kohtumisplatvormi — ürituste sarja Greenfield. STL on võtnud selge positsiooni Eesti nüüdistantsu arendaja ja valdkondliku eestkõnelejana.