God save the Vennaskond!

Tänaseks on Vennaskond ilmselt vanim regulaarselt ja intensiivselt tegutsenud – ehk pidevalt esinenud ja plaadistanud – rokkansambel Eestis. Nende kontol on 14 stuudioalbumit (arvestamata sealjuures erinevaid kogumikke) ja 710 kontserti (number, mille suhtelist suurust suurendab teadmine, et Vennaskond on selleni jõudnud tegemata suuri välistuure ning mängimata majabändina kõrtsides ja laevades).

Need on imetlust, respekti ja trükitinti väärivad saavutused, millele mõtlemine paneb minu – peaaegu kogu oma teadliku elu Vennaskonna leviala mõttelises tsentris püsinud muusikasõbra – rõõmust, nostalgiast ja tänutundest heldima. Usun, et minusuguseid on palju. Heisakem pidupäeva puhul mustad lipud, joogem kanistritest bensiini, tõmmakem oma hinge avali nagu akordioni ning andugem vastutustundetult petlikele kujutlusele tähelaevast (või mustas nahkmantlis mehest motikal), kes meid ühel lõikuskuu viimasel reedel otse koduhoovist anarhiasse viib!

Vennaskond on bänd, kes suutnud Rein Rannapi ja Ruja 1970. aastate alguses sõnastatud ja eeskujuna teostatud ideaali – teha kirjandusliku kõrgkvaliteediga tekstidele head, originaalset ja eestikeelset rokkmuusikat – neile järgnenud põlvkonna artistidest kõige paremini praktiliselt teostada. Ja seda keskeltläbi nii kvalitatiivses kui ka kvantitatiivses mõttes.

Suuk, Meie ja Magnetic Band alustasid paljulubavalt, ent lõpetasid kiiresti. Piisavalt palju pole salvestanud ega avaldanud ka Rosta Aknad, Ultima Thule, Seitsmes Meel ja Pantokraator. Kes veel või(nu)ks meie kultuuriruumis Rujast tühjaks jäänud kohta täita? Propeller ja Singer Vinger on selleks liiga pila, J.M.K.E. ja Psühhoterror liiga punk, Metro Luminal, Kosmikud ja Sõpruse Puiestee liiga depressiivsed, Jää-äär ja Jää-boiler liiga kampsunid, Terminaator, The Smilers ja Shanon liiga naistekad, Metsatöll ja Taak liiga traadised, Eplik liiga hipsterlik. Viimastel aastatel on hakanud Ruja sisse aetud vagu sihikindlalt edasi vedama mõned noored tõsised tegijaid – eelkõige Põhjakonn ja Progress – kuid nemad on liiga proged.

Vennaskond on meie rahvusliku roki lipulaev, soovivad nad seda ise või mitte. Nende loomingus on midagi igaühele: läbisegi punki ja pateetikat, ideoloogiat ja romantikat, eleegiat ja huumorit, heakõlalist raadiopoppi ning provokatiivset avangardi. Sealt leiab toitu nii rafineeritud kui ka primitiivsele maitsele. Vennaskonna lood elavad meie kollektiivses teadvuses oma elu, suur hulk neist on muutunud otsapidi rahvuslikuks folklooriks – need on laulud, mida me passiivselt armastame, mida kuuldes kipume kaasa laulma ning heldima, ent mille algupära, autoreid ega sõnu (ning sageli ka nende tähendust) me päris täpselt ei tea.