Tunnustatud pianist ja helilooja Ludovico Einaudi tuleb Eestisse

Ludovico Einaudi karjääri esimene kontsert Baltimaades leidis aset Tallinnas 2016. aasta sügisel. Väljamüüdud show toimus ülimenuka maailmaturnee “Elements Tour” raames. Nüüd, kolm ja poolt aastat hiljem, jõuab maestro uue kavaga taas Eestisse.

Ludovico Einaudi värskeim meistriteos kannab nime “Seven Days Walking” (“Seitse päeva kõndides”). Tegemist on seitsmest täispikast albumist koosneva projektiga. Plaadid, nimega “Day One”, “Day Two” jne kuni “Day Seven”, nägid ilmavalgust selle aasta seitsme kuu jooksul – iga kuu üks album.

Projekti teeb ainulaadseks selle variatsioonide ulatus ja keerukus, mis on saanud inspiratsiooni maestro pikkadest jalutuskäikudest Šveitsi Alpides, enamjaolt alati mööda sama rada. Helimustrid korduvad mitmel kujul ja justkui järgivad sama kujuteldavat rännakut erinevatel päevadel.

“Mägedes oli mul aega keskenduda. Ühest küljest oli mul selge siht, kuid teisest olin alles selle suuna otsinguil. Mõte hakkas ekslema. Kus on lõpp-punkt? Sellest sai omamoodi meditatsioon. Sadas tugevalt lund ja mu mõtted said tormi keskel vabalt rännata - seal, kus kõik kujundid, külma abil paljaks lahti riietatuna, kaotasid oma piirjooned ja värvid. Võib-olla see äärmusliku olemuse tunne oligi albumi allikaks.”

Täiuslik maailm, mis sai välja mõeldud seitsme päeva jooksul. “Loodan, et kuulate ühel päeval ühte albumitest, teisel päeval teist ja ei suudagi vahet teha, kumb on kumb,” ütleb Einaudi mänguliselt.

“Seven Days Walking” muusika on meelega loodud selleks, et kuulaja saaks ennast täielikult nende impressionistlike muusikatükkide vahele ära kaotada - pianistlikud kuu peegeldused lumel; vahepala meloodias reprodutseeritud linnulaulust; muusikaline tõlgendus rebase jälgedest, mis on salvestatud sellise õrnusega, et on võimalik kuulda käppade puudet klaveri klahvidel.

“Mulle meeldib mõte ära eksimisest. Tulles tagasi paika peale kuue kuu pikkust ära olemist, tundub see tuttav, kuid samas on midagi muutunud. “Seven Days Walking” räägib mälust. Igaüks loob enda mõtteis kujutluspilte - oma jalutuskäigust, ümbritsevast keskkonnast. Juba lapsena olen ma nautinud korduvat tegevust, nagu näiteks mõningate väikeste erinevustega jalutuskäik mööda sama teed kooli poole. Tuttavlikkuse piires oleme me võimelised muutusi märkama - ilm, valgus, inimesed.”

“Seven Days Walking” on metafoor sellest, kuidas Einaudi muusika mõttemaailma mõjutab, selgitades mõnel määral maestro loomingu lõputut kohanemisvõimet filmi- ja visuaalkunsti maailmade vahel ning aidates aru saada tema ülemaailmsest fännibaasist, kelle hulka kuuluvad ka paljud tuntud nimed - Nicky Minajst kuni Iggy Popini.

Muusikal, mida Einaudi loob, on samasugune unikaalsus nagu ka tema enda elulool – Ludovico vanaisa oli esimene Itaalia president pärast Teist maailmasõda ning tema isa omas Itaalia ja isegi Euroopa suurimat kirjastust.