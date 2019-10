«Kaardimaja» autor käis VAT Teatris

Beau Willimoni (s 1977) loomingust on tuntuimad näited telesari «Kaardimaja», 2012. aastal Oscarile nomineeritud film «Märtsi iidid» ja näidend «Pariisitar». Viimane neist esietendus selle aasta septembris VAT Teatris (lavastaja Aare Toikka, peaosas Katariina Tamm, etenduspaik KUMU auditoorium).

Lisaks «Pariisitari» vaatamisele VAT Teatris jõudis The Writers Guild of America East presidendina tegutsev Willimon oma lühikese visiidi jooksul kohtuda ka Eesti Stsenaristide Gildi liikmetega, et tutvustada siinsetele ametikaaslastele enda tööprotsessi ja USA stsenaristikatööstuse köögipoolt üldisemalt.