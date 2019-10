Progeroki legend YES esineb kevadel Tallinnas

«Arvan, et «Relayer» on bändi üks loomingulisemaid ning huvitavamaid muusikakogumeid. Kogu albumi ettemängimine on kahtlemata üks mõnus väljakutse. Mul on hea meel, et saame seda muusikat taas Euroopa lavadel esitada. Loodan, et kõik, kes meie kontserdile tulevad, naudivad seda sama palju kui me ise laval olemist naudime!» sõnab trummar Alan White.

YES alustas tegevust aastal 1968 ning on üks innovatiivsemaid, mõjukamaid ja armastatumaid bände rokkmuusika ajaloos. Asutajaliikmeteks olid Jon Anderson ning tänaseks meie hulgast lahkunud Chris Squire. Bändi 70ndatel ilmunud albumid «The Yes Album», «Fragile», «Close To The Edge», «Yessongs» (koosneb kolmest live-albumist), «Tales From Topographic Ocean», «Relayer» ning «Going For The One» olid uuenduslikud oma muusikastiili ja sisu poolest. Nende muusika lahutamatuks osaks sai kunstniku Roger Deani YES logo, mis kaunistab mitmeid YESi albumite vahelehti. Bänd on müünud üle 50 miljoni albumi ning pärjatud ka Grammy auhinnaga.