Ilmunud on Piret Raua uus romaan «Verihurmade aed»

«Verihurmade aed» on raamat lähedusest, läheduse haprusest ja lõputust lootmisest, mis kujundab elusaatusi. Kolme värvika tegelase lugu otsib puutepunkte inimeste vahel, kelle maailmanägemine ja arusaamad tugevasti erinevad. Raua irooniline pilk seguneb omapäraselt poeetilise helgusega, mis saadab tema tegelaste õnnetumaidki hetki.

Ella Valter on veidrikust vanaproua, kes kogub äravisatud toataimi. Renate Grünberg on pereajakirja peatoimetaja, kes otsib argistest seikadest väikseid imesid. Joonatan Klaassen on noor fotograaf, kes üritab saada üle õnnetust armastusest. Juhus viib nad kokku.