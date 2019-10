Eesti-Läti koostööfilm «Surematu» kogub auhindu

Filmi produtsent Riho Västrik filmistuudiost Vesilind ei varja heameelt. «Mina olen sellesse filmi algusest peale uskunud ja rõõmustan, et ka teised on selle headusest aru saanud,» ütleb Västrik. «Juba üle viiekümne festivali on ise palunud saata film valikukomisjonile hindamiseks, järgmised teadaolevad linastused on Viinis ja Amsterdamis.»