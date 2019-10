Vaata, kes hakkavad jagama kulkas raha

Kultuuriminister Tõnis Lukas, kes on ühtlasi ka Kultuurkapitali nõukogu esimees, nimetas uued eksperdid Kulka sihtkapitalidesse. Just need inimesed hakkavad otsustama kirjanduse, kunsti, näitekunsti, arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti ja rahvakultuuri projektide rahastamise üle järgmisel kahel aastal.