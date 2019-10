«Skandinaavia vaikust» tunnustasid nii kriitikud kui ka publik

«Need tunnustused on väga innustavad ning näitavad, et eestimaine autorifilm võib kõnetada rahvusvaheliselt nii kogenud vaatajat kui ka laiemat publikut. See, et meie film on piiride ülene, on suur kompliment kogu meeskonnale,» sõnas filmi stsenarist ja režissöör Martti Helde auhindadest kuuldes.