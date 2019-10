Eestisse jõuab Kristina Normani dokumentaal-poeetiline lavastus

Lighter Than Woman on dokumentaal-poeetiline lavastus elu raskuse ületamisest otseses ja kaudses tähenduses. Norman vaatleb Itaalia seni ainukest naisastronauti Samantha Cristoforettit kui inimest, kes on elu raskuse päris otseses tähenduses ületanud, jõudes avakosmose kaalutusse.

Paralleelselt vaatleb Norman Itaalias töötavaid Ukraina võõrtöölisi, kellest on saanud omastehooldajad Itaalia peredes ning kes kannavad itaallaste elude lõpuaastate metafoorset, aga vanureid tõstes ka päris otsest raskust.

Ometi ei vaju need naised võõraste elude raskuse all looka. Vastupidi, nemadki suudavad - ka avakosmoseta - gravitatsiooni ületada. Kuidas see on võimalik ja mis on töö roll inimese eluõnnes - seda uuribki Normani teos, milles segunevad dokumentaalne uurimus, poeetilised paralleelid ning raskusjõudu trotsiv pilk inimelu kõige raskematele hetkedele.

Kristina Norman: «Paljud Euroopa ühiskonnad muutuvad üha konservatiivsemateks ja on otsustavalt sisserände vastu. Peamised poliitilised jõud Itaalias toetavad jõuliselt traditsioonilist peremudelit. Ometi, vastavalt statistikale on rohkem kui kahes miljonis Itaalia peres immigrandist tööline, kes on traditsioonide säilitaja rollis. Nendes peredes, mida mina isiklikult külastasin oma uurimistöö ajal olid nendeks naised endise idabloki maadest. Nad hoolitsevad vanemate pereliikmete eest, valmistavad traditsioonilisi itaalia toite ja teevad käsitööd. Levinud maailmavaated põrkuvad tegeliku olukorraga. Just sellised paradoksid iseloomustavad meie ajastut.»

Kunstiharidusega Kristina Norman on võrdselt tegev nii kaasaegse kunsti kui dokumentaalfilmi alal. Tegeledes kollektiivse mälu, unustamise ja avaliku ruumi ja mälu seostega, otsib ta võimalusi, kuidas füüsiliselt või ka sümboolselt uuritavasse ruumi või teemasse siseneda.

Enamus tema teoseid on esitatud video-installatsioonina, kuid performatiivsus ja kohaspetsiifilisus mängivad samuti tähtsat rolli. Ta esindas Eestit 2009. aasta Veneetsia Biennaalil. Normani viimased tööd tegelevad migratsiooni valupunktidega, keskendudes mälule ja avalikule arvamusele.

Autor ja esitaja: Kristina Norman

dramaturg: Laur Kaunissaare

kaameratöö/fotod/etenduste läbiviimine: Erik Norkroos

koreograafiline tugi: Joanna Kalm, Karolin Poska

helilooja: Jēkabs Nīmanis (Läti)

valguskujundus: Oliver Kulpsoo,

kaasproduktsioon: Kanuti Gildi SAAL (EE), Santarcangelo festival (IT), Läti Uue Teatri Instituut (LT), Emilia Romagna Teatro Fondazione / Atlas of Transitions project (IT)

Lavastus esietendus: 05.07.2019 Teatrino della Collegiata, Santarcangelo festivalil, Itaalias ning seda esitleti Homo Novus festivalisl Riias, Lätis septembris 2019.