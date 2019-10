Piip hakkas lavastama, Tuut vaatab pealt

Värskelt naasnuna kahenädalaselt Hiina ringreisilt, mis viis kaks lavastust „Piip ja tuut kontserdil“ ning „Piip ja Tuut köögis“ nelja kesk-, lääne- ja lõuna-Hiina linna, kus igas mängiti kaks etendust, on Piip ja Tuut tagasi koduteatris, et avada 10. juubelihooaeg esimese uuslavastusega.

„Kassid“ on rohkete lauludega lavastus neljast hüljatud kassist, kelle igapäevaseks kaaslaseks on nälg. Igal ühel neist on oma lugu rääkida tänavale jõudmisest. Haide Männamäe lavastus on hoolimisest ja üksteise aitamisest. Nagu muusikal, aga tegelikult miisukal. Tänavu tähistatakse Rootsis laulusõnade autori Lennart Hellsingi 100. sünniaastapäeva. Ja seda teeme meiegi.