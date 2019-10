Linnateatri lavastusi näeb nüüd telekast

Täna, 30. oktoobril, stardib Elisa Elamuses uus teenus Teater TV-s, mis toob koostöös Tallinna Linnateatriga Elamuse videolaenutusse parima valiku Linnateatri hinnatud lavastustest.

Esimesena jõuab TV-sse lavastus „Miljoni vaade“, mille on Eesti 100. juubeli jaoks kirjutanud Paavo Piik ja lavastanud tuntud meister Elmo Nüganen.

„Meie soov on tuua teatri juurde just see osa publikust, kes mistahes põhjusel pole seni teatrisse veel sattunud. Tahame sellega anda võimaluse teatriga tutvumiseks ka kõigile neile, kelle elukoha läheduses teatrimaja ei ole,“ selgitas peanäitejuht Elmo Nüganen Tallinna Linnateatri lähenemist uuele teenusele.

Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu sõnab, et on rõõm pakkuda koostöös Linnateatriga elamusi ka kõigile, kes muidu teatrisse ei jõua. „On teada, et Tallinna Linnateatri etendused on alati ülipopulaarsed ja piletid on kujunenud heas mõttes defitsiidiks. Elisa töötajate iga-aastasel uute lahenduste ajurünnakul Idee Garaaž sündis sedasama muret silmas pidades lahendus – kui ise teatrisse ei jõua, siis toome teatri vaatajale lähemale, Elisa Elamusse.“

„Arutasime ideed Linnateatriga ja leidsime üheskoos, et mõlemad pooled on huvitatud teatri viimisest laiema publikuni,“ kirjeldab Kertu Popp, Elisa uute teenuste valdkonna juht. „Tänasest on saadaval esimene lavastus neljast. Järgnevad lavastused jõuavad Elisa videolaenutusse tulevate kuude jooksul ning on esimeseks etapiks teatri telerisse toomisel. Mõistagi ei tule TV-teenus reaalset teatrikogemust kunagi asendama, ent annab hea võimaluse tuua teater ka nendeni, kes füüsiliselt kunagi teatrimajja ei jõuakski“.

Stseen lavastusest «Miljoni vaade». FOTO: Tallinna Linnateater

Tallinna Linnateatri ja Vana Baskini Teatri koostöölavastus «Miljoni vaade» viib vaataja kiirevoolulisse ajavahemikku aastatel 2000—2010. Algas uus aastatuhat, Eesti liitus NATO ja Euroopa Liiduga, võitis Eurovisiooni, elas üle pronksiöö, majanduskriisi ja valmistus euro tulekuks. Ühtlasi oli see aeg, mida muuhulgas iseloomustasid mitmed ambitsioonikad kinnisvaraafäärid. Ka Paavo Piigi näidendi tegevus keerleb ümber kinnisvara, kuid ennekõike on see aga lugu peresuhetest, tõelisest ja teeseldud lähedusest ning sellest, mis tunne on olla vana inimene Eesti Vabariigis.

«Miljoni vaate» teksti autor on Paavo Piik, lavastaja Elmo Nüganen ja osades on Evelin Võigemast, Egon Nuter, Argo Aadli, Märt Pius, Kalju Orro, Helene Vannari, Rain Simmul, Liina Tennosaar, Raivo Rüütel, Oskar Kröönström, Rein Jurna ja Joonas Eskla.

“Kriipsud uksepiidal”. FOTO: Tallinna Linnateater

„Miljoni vaade“ on nähtav Elisa Elamuse videolaenutuse erikategooriast Teatrietendused ja on vaadatav hinnaga 5,99.

Järgnevateks lavastusteks on „Kriipsud uksepiidal“, „Aeg ja perekond Conway“ ja „Väike Prints“.

“Aeg ja perekond Conway”. FOTO: Internet