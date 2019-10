Esitletakse lendurite mälestusi sisaldavat raamatut

Remi Milk (1918–2011) oli Eesti sõjaväelendur aastatel 1939–1941, auastmelt leitnant. Temalt on raamatus meenutusi õpingutest Eesti Sõjaväe Lennukoolis Tallinnas Maarjamäel aastatel 1938–1940. Taustaks sünge aeg: II maailmasõja algus ja Eesti Vabariigi okupeerimine Nõukogude Liidu poolt. Raamat sisaldab ka Remi Milki haruldase metsavenna päeviku 1941. aastast, mis ilmub esmakordselt. Päevikumärkmed on kirjutatud tihedas pliiatsikirjas. 1941. aasta suve lõpul võitles Remi Milk major Hans Hirvelaane Eesti Vabatahtlike Pataljonis. „Kuna Rapla oli kiiluna venelaste rinde sees, siis 10. augustil algas esimene Rapla lahing. 75 kergelt relvastatud mehega pidasime vastu 10 tundi kahuritule toetusel ründavale ülekaalukale vaenlasele,” kirjutas Milk oma „Metsapäevikus”.

Raivo Kask on lennanud lennukitega Jak-12, An-2, IL-14, Tu-124, Tu-134 ja Boeing 737. Selles raamatus kirjutab Raivo lennunduse argipäevast ja räägib paljudest dramaatilistest juhtumitest, mis seni püsinud absoluutses saladuses. Avab põnevaid teemasid, mille kohta on temale ja ka kolleegidele kõige enam küsimusi esitatud. – „Kui lendasin piloodina-kaptenina Boeinguga, küsiti minult sageli ja uuritakse veel tänagi, et mis vägi see on, mis kümneid, isegi sadu tonne kaaluva lennuki maapinnalt õhku tõstab? Mis annab ülimalt raskele lennukile esmapilgul seletamatu võimaluse ületada emakese maa külgetõmbejõud, tõusta õhku ja lennata?”