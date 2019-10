HALLi Halloweeni peo eeskavas on The Horrorist ja kohapeal filmitud õudukas

The Horrorist on USAst pärit, ent Berliinis resideeriv muusik Oliver Chesler, kes on end paljude ajudesse kummitama jäänud looga “One Night In New York City”. The Horroristi muusikat iseloomustavad kehamuusika biitidega karastatud techno, analoogmasinad, hardcore’i ja gabber’i biidid ning spoken-word’i pajatused, mida nõrganärvilistele ei soovita.