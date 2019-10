Andres Lõo digi-EP “Hour of the Wolverine”.

31. oktoobril ilmub Bandcampis Andres Lõo digi-EP “Hour of the Wolverine”. See sisaldab kaks tumemagusat bluusi, mis sündinud kusagil hämariku ja koidu vahel ning teevad kummarduse Halloweeni kummardajatele. Tegemist on koostööga Eesti ansambli Holy Motorsi kitarristi ja poeedi Lauri Rausiga. Lõod seob Holy Motorsiga ühine minevik bändi trummarina.