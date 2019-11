Uued Eesti lühi-animafilmid jõuavad vaatajateni

«Eesti animatsioon on nagu Kihnu seelik, Muhu suss või Setu hansa, see on lahutamatu osa meie identiteedist,» sõnas režissöör Priit Tender.

Nukufilmi produtsent Kerdi Oengo lisas: «Mul on siiralt hea meel, et meil Eestis on tugevaid autoreid, kelle filmid leiavad tee läbi tippfestivalide laiema vaatajaskonnani kogu maailmas. Soovime edu ka neile uutele animafilmidele. Eesti vaatajad näevad filme kinodes korraldatavatel eriseanssidel ja Eesti telekanalite ning telekomide videostriimimisteenuste kaudu.»