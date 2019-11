Andres Noormets toob Ugalas lavale ülevõllikomöödia

Ugala laval saab näha telemängu, kus keeratakse üks võimalik olukord üle võlli ja vaadatakse, mis välja tuleb. „Et elu ei muutuks loteriiks, mille võiduvõimalused on tühised, on parem olulisi asju mängu mitte panna. On väärtusi, mis on püsivad, mis inflatsioonile ei allu ja mille hoidmine aitab igast olukorrast puhtana välja. Olulisim neist on huumorimeel,“ sõnab Noormets.