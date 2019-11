Ilmunud on fotoraamat «Eesti muusika portree»

Neeme Raua sõnul vestles ta muusikutega, andes neile märksõnu ja püüdes nii saada aimu nende mõtetes toimuvast. „Mind ei paelunud niivõrd see, et nad on eesti muusikud ja meie suurtegijad, vaid see, kuidas nad suudavad nähtamatust, millestki peaaegu olematust luua midagi reaalset, tajutavat, kuulatavat, emotsionaalselt puudutavat. Kõigi nende vestluste järel jäi mulle hinge mõte: et muusika ongi ime, mida püütakse tabada. Jah, see võib kõlada pisut klišeelikult või isegi läägelt… et ime. Aga nii see on. Ja sellest imest me raamatus ka räägime,” lausub Raud.