Eesti Laul 2020 võistlusele saabus 178 laulu

Uuendusena oodati sel aastal Eesti Laulu konkursile juba valmis lugusid, et tõsta seeläbi konkursi üldist taset. Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on esmase kuulamise põhjal uuendus ennast õigustanud ja paljud lood on sellised, mida võiks koheselt ka tele- või raadioeetris mängida. “Konkursile laekunud lugude kvaliteet on kõrge ja seega võib oodata tõeliselt põnevat ja mitmekesist võistlust,” hindab Tomi Rahula Eesti Laul 2020 võistluslugusid.