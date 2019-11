Heategevus klubi HALL tantsuplatsil

«Rave this Planet» sai alguse omamoodi kodanikuaktiivsuse vormina, mis on välja kasvanud tahtest olla vaba. Tahe vabaduse järele on kujundanud nii meie ajalugu kui toonud kokku inimesi üle muusika, rassi ja poliitiliste tõekspidamiste spektri – väärtustades tolerantsust, sest tantsupõrandal oleme kõik võrdsed.