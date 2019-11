HALL osaleb üleeuroopalisel klubiõhtul Berliinis

HALLi esindaja Elena Natale sõnab, et ajal, mil sõna eesti öökultuurist on üha rohkem levimas ka väljaspoole riigipiire, tuleb vältida järgmiste müüride ehitamist, mis selle töö nulliksid. «Klubid oma originaalses kontekstis on läbi aja olnud kohad, kuhu inimesed tulevad kokku, et end vabana tunda ja olla need, kes nad tahavad olla. Klubides sünnib ühtsus ja kultuur, kuid pisut teistsuguses võtmes kui oleme harjunud nägema kontserdisaalides ja teatrilavadel. Sellegipoolest ei saa selle tähtsust alahinnata. Berliini üritus on üks näide sellest, kuidas seda mõtet jagatakse kogu Euroopas ning sellesse ühtselt panustatakse,» selgitab Natale.