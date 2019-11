Kreatiivmootor avaldas neljanda albumi

Millega siis tegu? "Mentalbau" on üks kummaline vaimuehitis, mõttekoobas või õhuloss, mille interjöör sisaldab kraut-pulsiga edasirühkivat motoorikat, kuid ka ebainimlikke taktimõõte ja (peaaegu et lõbusaid) troopilisi rütme. Kuulajale avanevad maotaltsutajate hüpnoosiseansid kõrbes, kuid ka jahedalt voogavad coldwave'i luulud. Suduses atmosfääris hiilivad ringi libarebased, leidub nii kõrvumurdvat tööstusheli kui ka soojalt krabisevaid mürakihistusi ja unejõgede taustal voogavaid helipannoosid. Kõige selle ühenduslüliks võib pidada teadvuse piirialadest ilmuvaid ja ei-tea-kuhu kaduvaid meeleseisundeid. Nagu kontsertidel, aitavad ka salvestistel neid seisundeid katalüseerida ja fokusseerida filosoofiateadurist meisterhäälitseja Roomet Jakapi šamaanivõimed. Kreatiivmootorile omaselt leidub sellel albumil küllaga improvisatsioonilist värskust, kuid lõpptulemus paikneb kusagil selgepiirilise vormi ja kontrollitud kaose piiril.

Kuid see pole veel kõik. Albumile on jätnud oma isikupärase jälje külalisesinejad Robert Jürjendal (kitarr, kitarrisüntesaator) ja Anne Aavik (vokaal). Komplekti kuuluvad ka neli isekõlalist remiksi elektroonilise muusika artistidelt nagu ekke, Galaktlan, Forgotten Sunrise ja Kiwa. Plaadi materjal (kokku 11 lugu) on salvestatud viimase kolme aasta jooksul Tallinnas ja Tartus, mõne loo impulsid pärinevad aga kümne aasta tagusest ajast. Lood produtseeris ja mängis kokku Kaur Garšnek, heli lõppviimistluse (master'i) tegi Siim Mäesalu. Visuaalse poole eest hoolitsesid kunstnik Juss Piho ja kujundaja Mauno Meesit. Ühesõnaga, see album on sündinud tänu paljude inimeste panusele ning lisaks Hooandjale on albumi valmimist toetanud ka Eesti Esitajate Liit ja Eesti Kultuurkapital.