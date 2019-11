New Yorgis lõppeval Balti filmifestivalil oli publiku ees 21 filmi

Eesti programmi koordineeris Eesti kultuuridiplomaat New Yorgis Jaanika Peerna. Kuku raadio saatele «Neeme Raud. Siin» antud intervjuus ütles ta, et nüüd võib juba öelda, et filmifestival on uus elujõuline traditsioon. Mullu kui see toimus esimest korda, pälvis see New Yorgi meedias suuremat tähelepanu seepärast, et oli linnas, kus alati uut armastatakse, oodatakse ja vajatakse uus kultuuriüritus. Tänavu rõhutati Peerna sõnul ent seda, et festival on tagasi ja New Yorgi sügiseses kultuurikalendris selleks, et jääda.