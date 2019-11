Filharmoonia Kammerkoor toob esiettekandele Ülo Kriguli uue teose

Kaspars Putniņši sõnul on Ülo Krigul valitud resideerivaks heliloojaks, kuna uudisloomingu tellimine ja esitamine on Eesti Filharmoonia Kammerkoori üks prioriteetidest. „Meie kohustus on olla suunanäitajaks, kasvatada uut repertuaari ning tajuda, mis on koorimuusikas õhus mitte ainut Eestis vaid maailmas laiemalt,“ põhjendab ta uudisloomingu tellimise vajadust. „Minu jaoks isiklikult on väga tähtis tunnetada, milliseid impulsse annavad heliloojad täna, ning väljendada nüüdismuusikas sõnumit, mis on aktuaalne praegu,“ lisab Putniņš, kes hiljuti pälvis ka Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pühendunud tegevuse eest Eesti muusikakultuuris.