Maggie Reilly annab Tallinnas kontserdi

Maggie Reilly karjäär sai hoo sisse 1970. aastate alguses. Lauljatari suurim tähelend saabus, kui algas koostöö Mike Oldfieldiga. Perioodil 1980–1984 lauldud hitid «Family Man», «Moonlight Shadow», «Foreign Affair» ja «To France» on ennast jäädavalt kirjutanud publiku südamesse. 1992. aastal ilmunud soolokarjääri algust tähistavalt albumilt «Echoes» lisandusid hitid «Everytime We Touch», «Tears in the Rain» ja «Wait».