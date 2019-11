Ansambel Puuluup läks ümbermaailmareisile

Ansambel Puuluup teeb alates 11. novembrist kahe nädala jooksul eri kontinentidel toimuva kaheksa kontserdiga maailmale tiiru peale. Eesti Kontserdi korraldusel osaleb Puuluup Hiinas Chengdus toimuval esimesel China-CEEC Music Week festivalil. See on Hiina kultuuriministeeriumi algatatud festival, kus peale eesti ansambli on esinejaid Lätist, Horvaatiast, Makedooniast, Bulgaariast ja mujalt.