Ilmunud on Mihkel Tiksi omaelulooline romaan

Mihkel Tiksi omaelulooline romaan «Krimmi vang. Esimene osa» kõneleb elust, rõõmudest ja raskustest, mida on autorile pakkunud Krimm. See on mõtteline järg tema eelmistele ta enda elu kujutavatele romaanidele. Tegu on kirjastuse Tänapäev 2018. aasta romaanivõistluse võitnud teosega.