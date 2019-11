Eesti räpparid esitavad oma tekste ilmuval vinüülplaadil

Luulevinüül «Eesti räpptekstide kogumik. Osa II» on mõtteline järg kahele olulisele varem ilmunud teosele. Täpsemalt siis «Noort Eesti luulet 1962–1972», mis ilmus vinüüliformaadis sügaval Nõukogude ajal ja «Eesti räpptekstide kogumik», mis ilmus raamatuna 2006. aastal. Eestikeelne räppmuusika ja eriti selle tekstiline pool on kasvanud ja arenenud alates varastest 90-ndatest ning on mõjutanud läbi mitme kümnendi noori alternatiivmuusika ja kultuurihuvilisi.